Samsung Galaxy M53 5G: trapela il prezzo di vendita per l'Europa

La settimana scorsa, Samsung ha ufficializzato il suo nuovo dispositivo di fascia medio-alta: stiamo parlando del Samsung Galaxy M53 5G di cui ormai conosciamo nel dettaglio quasi tutte le caratteristiche tecniche e software.

Tuttavia, quasi nessuna informazione è stata condivisa in merito alla disponibilità ed al prezzo di vendita. Grazie al leaker Sudhanshu, però, abbiamo avuto qualche utile dritta in proposito.

Samsung Galaxy M53 5G: i prezzi “ufficiosi” sembrano confermare le aspettative

Secondo quanto precisato, Samsung Galaxy M53 5G dovrebbe avere un prezzo di 519 euro per la variante da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio d'archiviazione. Inoltre, un rivenditore ha elencato il modello da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna ad un prezzo di 469 euro. Resta ancora da capire quali saranno i prezzo effettivi dello smartphone per tutti gli altri mercati considerati.

In riferimento alle specifiche tecniche, ricordiamo che lo smartphone Samsung vanta la presenza di un display Super AMOLED Plus con diagonale di 6,7 ​​pollici, FullHD+ e con frequenza d'aggiornamento a 120 Hz. Il processore non è stato ancora rivelato, ma dovrebbe trattarsi del chip Dimensity 900. Le rispettive configurazioni di memoria, invece, le abbiamo descritte un attimo fa.

Venendo ora al comparto fotografico, sul retro abbiamo il sensore principale da ben 108 MP in compagnia di una fotocamera ultrawide da 8 MP, un sensore macro da 2 MP ed uno di profondità da 2 MP. Anteriormente troviamo una fotocamera selfie da 32 MP. Sul Samsung Galaxy M53 5G non manca poi una batteria da 5000 mAh che dovrebbe garantire una lunga durata in fase di utilizzo.

Come abbiamo già detto in apertura, si tratta di informazioni non ufficiali ma la realtà non dovrebbe discostarsi molto da quanto riportato nel nostro articolo. Ad ogni modo, continueremo ad aggiornarvi su qualunque altra novità che dovesse riguardare l'ormai prossimo arrivo dello smartphone Samsung Galaxy M53 5G.