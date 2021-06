Secondo quanto riferito, Samsung starebbe lavorando su uno smartphone chiamato Galaxy M52 5G. Questo dispositivo arriverà come l'erede del Galaxy M51 che ha debuttato lo scorso anno in tutto il mondo. Di recente, il telefono è stato avvistato con il chipset Snapdragon 778G all'interno della piattaforma di benchmark Geekbench. Un nuovo leak GalaxyClub.nl ha rivelato le configurazioni della fotocamera e le varianti di colore del dispositivo in questione.

Samsung Galaxy M52: caratteristiche e specifiche

La pubblicazione ha rivelato che il Galaxy M52 5G sarà dotato di una fotocamera frontale da 32 megapixel. La configurazione della camera posteriore del dispositivo sarà guidata da una lente Samsung ISOCELL GW3 da 64 megapixel. La main camera sarà assistita da un obiettivo ultrawide da 12 megapixel e da una macro da 5 megapixel.

L'M52 5G dovrebbe arrivare in colori come nero, bianco e blu nei paesi europei. L'M51 è arrivato con un prezzo di partenza di 360 euro. Probabilmente, il device avrà un prezzo più alto poiché è dotato di un processore più potente. Sebbene non ci siano ancora conferme, potrebbe ancora disporre di una grande batteria da ben 7.000 mAh sotto il cofano, la stessa che è stata resa disponibile sull'M51 del 2020.

Specifiche del Galaxy M51

Annunciato ad agosto 2020, il Galaxy M51 ha un display S-AMOLED Plus da 6,7 ​​pollici che offre una risoluzione Full HD+. Ha una fotocamera frontale da 32 megapixel e un sistema quad-camera così ripartito: 64 megapixel + 12 megapixel + 5 megapixel + 5 megapixel.

Il telefono viene alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 730G è disponibile in opzioni da 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e da 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. La batteria da 7.000 mAh del dispositivo supporta la ricarica rapida da 25 W e la ricarica inversa.

