Samsung ha cambiato il suo business con il rilascio della serie Galaxy A e M. Queste due line-up hanno introdotto smartphone buoni e interessanti con alcune caratteristiche interessanti come le fotocamere multiple, potenti chipset, display AMOLED e batterie enormi a prezzi “umani” e convenienti. Quest'anno, l'OEM coreano sta facendo un ulteriore passo avanti introducendo la connettività di quinta generazione in questi dispositivi. Il marchio ha già svelato il Galaxy A22, A52, A72, Galaxy M32 e M42 con modem 5G all'interno e si sta preparando per aggiungere un altro terminale a questo crescente portafoglio di gadget 5G di fascia media. Si ritiene che il nuovo dispositivo disponga del ​​​​moniker Galaxy M52 5G e pare che sia apparso con il numero di modello SM-M526BR nel database Geekbench.

Samsung Galaxy M52 5G avrà lo Snapdragon 778G

Si ritiene che lo smartphone SM-526BR sia il Galaxy M52 5G. Sembra proprio che questo dispositivo sia apparso sulla piattaforma di benchmark Geekbench. L'elenco rivela un punteggio di 778 punti nel reparto single-core e 2.877 punti nella gamma multicore. L'elenco ha inoltre rivelato che il prossimo Galaxy M52 5G avrà un processore octa-core con una velocità di clock di 1,80 GHz.

Il SoC porta il nome in codice “Lahaina” e racchiude una GPU Adreno 642L. Dopo un'ulteriore ispezione, questo chipset sembra essere il SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Dopotutto, fino ad ora, lo Snapdragon 778G è l'unico chipset dotato della GPU Adreno 642L. Questo è il successore dello Snapdragon 765G ed è costruito su un'architettura a 6 nm più efficiente ed è stato annunciato solo il mese scorso. Il dispositivo verrà fornito con 6 GB di RAM e eseguirà una One UI basata su Android 11.

È interessante notare che con questo Snapdragon 778G il Galaxy M52 5G sarà posizionato su un gradino superiore rispetto all'A52, il quale gode della CPU Snapdragon 750G. Questo nuovo smartphone offrirà maggiori prestazioni. Ora la domanda è se impressionerà anche in altre specifiche. Si spera che Samsung inserisca anche un display AMOLED e un'enorme batteria con supporto per la ricarica rapida.

Secondo i rapporti, il Galaxy M52 5G arriverà nei mercati internazionali come un Galaxy F52 5G ribrandizzato. Questo dispositivo è stato introdotto il mese scorso in Cina. Tuttavia, Samsung sembra voler migliorare il processore nella nuova variante. Sfortunatamente, non si sa molto altro sul prodotto in questione in questo determinato momento.

Samsung

Smartphone