Samsung Galaxy M52 5G ha appena ottenuto la certificazione da parte dell'ente regolatore BIS indiano. Di fatto nei prossimi giorni, l'OEM coreano dovrebbe lanciare il nuovo device di fascia media come il successore del Galaxy M51 uscito lo scorso anno.

Samsung Galaxy M52: cosa sappiamo finora?

Ora, qualche piccola informazione su questo dispositivo è appena emersa nelle scorse settimane. Il device è stato avvistato anche presso il BIS (Bureau of Indian Standards), quindi pare che stia arrivando sul mercato indiano.

Il prossimo Samsung Galaxy M52 5G è stato certificato dal BIS con il numero di modello SM-M526B/DS. Lo sviluppo del firmware per questa variante indiana del telefono è iniziato solo la scorsa settimana. Sfortunatamente, non è noto quando uscirà nel Paese.

Firmware development of Samsung Galaxy M52 5G (Indian variant) started.

Model number : SM-M526B — the_tech_guy (@_the_tech_guy) August 11, 2021

Secondo i rapporti precedenti, il midrange sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 778G. Per chi non lo sapesse, anche il Galaxy A52s 5G non ancora annunciato presenta lo stesso chipset.

Inoltre, il dispositivo arriverà con una fotocamera selfie da 32 MP. Sul posteriore invece, includerà un sensore principale ISOCELL GW3 da 64 MP abbinato a un'unità ultra-wide da 12 MP e ad uno snapper macro da 5 MP.

Si dice che in Europa verrà venduto in tre colori, ovvero nero, bianco e blu. Non ci sono parole sui suoi colori per il mercato indiano e per gli altri Paesi. Ad ogni modo, sappiamo che avrà una batteria da 5.000 mAh, molto più piccola rispetto a quella da 7.000 mAh del suo predecessore.

Non si sa nient'altro del futuro smartphone di fascia media di Samsung, ad eccezione dei fattori sopra menzionati. Ma non vediamo l'ora di saperne di più su questo smartphone prima del suo lancio ufficiale che dovrebbe avvenire nel prossimo futuro.

