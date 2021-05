Stando a quanto si apprende in queste ore, sembra che Samsung stia lavorando al nuovo mediogamma chiamato Galaxy M52 5G.

Samsung investe sui mediogamma: Galaxy M52 è dietro l'angolo

Ultimamente, Samsung ha investimento molte risorse per i telefoni delle sue serie midrange: Galaxy A, Galaxy M e Galaxy F. Questa strategia sembra dare risultati e, pertanto, continuiamo a vedere sempre nuovi dispositivi. Secondo un nuovo rapporto, il gigante della tecnologia sudcoreana sta lavorando a un telefono chiamato Galaxy M52 5G, che potrebbe essere una versione rinominata del Galaxy F52 5G lanciato di recente.

Di fatto, nella giornata di ieri, il costruttore sudcoreano ha lanciato il Galaxy F52 5G in Cina come il primo device della serie Galaxy F dell'azienda nel Paese. Questo dispositivo condivide alcune delle sue specifiche con il Galaxy A52 5G ma non è lo stesso dispositivo del Galaxy A42 5G o del Galaxy M42 5G.

Secondo un nuovo rapporto di GalaxyClub, il clone di Galaxy F52 5G potrebbe diventare ufficiale come Galaxy M52 5G. Questo terminale potrebbe essere l'erede del Galaxy M51 uscito lo scorso anno.

La pubblicazione ipotizza che il Galaxy M52 5G potrebbe essere l'inedito SM-M425F. Per chi non lo sapesse, questo telefono è una variante del Galaxy M42 con un sensore della fotocamera principale Samsung ISOCELL GW3 da 64 MP.

Poiché il Galaxy F52 5G ha un nome identico e la stessa camera da 64 MP, c'è la possibilità che possa essere lanciato come Galaxy M52 5G in alcuni mercati. Ma il problema è che l'esatto sensore della fotocamera del nuovo dispositivo non è noto poiché Samsung non lo ha menzionato sul suo sito web.

Un altro problema è che il numero di modello del Galaxy F52 5G è SM-E5260, che è completamente diverso da SM-M425F. Quindi il Galaxy M52 5G potrebbe essere uno smartphone completamente diverso. Ad ogni modo, ci aspettiamo di saperne di più prima del suo lancio ufficiale nei prossimi giorni.

Smartphone