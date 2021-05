Samsung ha appena annunciato ufficialmente il nuovissimo smartphone Galaxy F52 5G, il nuovo prodotto della serie F del colosso asiatico che verrò venduto al di fuori dell'India.

Galaxy F52 5G: dettagli

Per cominciare, il Samsung Galaxy F52 sfoggia un display LCD da 6,6 che offre una risoluzione dello schermo FHD + e una frequenza di aggiornamento uniforme di 120 Hz. Il pannello presenta un ritaglio nell'angolo in alto a destra, utile ad ospitare la selfie-camera da 16 megapixel.

Sul retro, il nuovo Samsung Galaxy F52 5G è dotato di una tipica isola rettangolare, che ospita un sistema a quattro fotocamere guidato da un obiettivo principale da 64 megapixel. Per quanto riguarda gli altri sensori, si annovera un ultra grandangolare da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Il Galaxy F52 è alimentato da un chipset Snapdragon 750G octa-core accoppiato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata (che può essere ulteriormente espanso fino a 1 TB tramite una scheda microSD).

Per quanto concerne l'autonomia energetica, il terminale è dotato di una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W; presente anche uno scanner per le impronte digitali montato lateralmente e il classico jack per cuffie da 3,5 mm.

Il Samsung Galaxy F52 – disponibile nelle colorazioni nera e bianca – è al momento disponibile nel mercato cinese al prezzo di 1.999 Yuan (al cambio, circa 255 euro) per la variante da 8 GB + 128 GB; con molta probabilità, in midrange del colosso sudcoreano arriverà anche in altri mercati, compreso quello italiano.

