Samsung Galaxy M52 5G è appena stato certificato presso il Bluetooth SIG, probabilmente verrà lanciato nel corso di questo mese.

Samsung: cosa sappiamo del nuovo Galaxy M52 5G?

Secondo quanto riferito, Samsung sta lavorando su un nuovo telefono della serie M chiamato Galaxy M52 5G. Nuove informazioni rivelano che lo smartphone ha appena ricevuto la certificazione dall'autorità Bluetooth SIG. Questo è un buon indizio del fatto che l'M52 5G potrebbe uscire allo scoperto questo mese.

Come si può vedere dallo screenshot, i telefoni Samsung con i numeri di modello SM-M526BR_DS e SM-M526B_DS sono stati certificati come Galaxy M52 5G dall'ente Bluetooth SIG. Gli elenchi confermano che questi terminali supporteranno la connettività Bluetooth 5.0. Questo smartphone è stato precedentemente visto in altri siti di certificazione come il Bureau of Indian Standards (BIS) e l'autorità cinese 3C.

Le perdite passate hanno rivelato che il device sarà dotato di un display S-AMOLED FHD+ da 6,7 ​​pollici e sarà alimentato dal chip Snapdragon 778G. Verrà fornito con 6 GB / 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Sarà caratterizzato da una fotocamera frontale da 32 megapixel. La sua tripla lente posteriore includerà una camera principale da 64 megapixel con apertura f/1.8, uno snapper ultrawide da 12 megapixel e un sensore di profondità da 5 megapixel. Ospiterà una batteria da 5.000 mAh che supporterà la ricarica rapida da 25 W.

Il telefono offrirà altre funzionalità come la protezione Gorilla Glass 5, il sistema operativo Android 11 basato su One UI 3.1, il sistema di sicurezza Knox 3.7 e il supporto per 11 bande 5G. Il portatile misurerà 164 x 76 x 7 mm e peserà 175 grammi. Sarà disponibile in colori come nero, bianco e blu. Al momento non sono disponibili informazioni sul suo prezzo di vendita.

