Le specifiche tecniche del nuovo mediogamma Samsung Galaxy M52 5G sono trapelate in rete a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale.

Samsung Galaxy M52: le specifiche tecniche trapelate

Samsung ha confermato che svelerà il Galaxy M32 5G in India la prossima settimana. La società dovrebbe inoltre rilasciarlo nei prossimi giorni. Non sappiamo se e quando arriverà negli altri Paesi; vi consigliamo di attendere ulteriori informazioni.

Oggi intanto, a pochi giorni dall'annuncio ufficiale, le specifiche del terminale sono emerse online. L'affidabile informatore Ishan Agarwal ha collaborato con 91Mobiles al fine di condividere le caratteristiche tecniche del nuovo Galaxy M52 in versione LTE e 5G. Come previsto, il primo modello non è altro che un Galaxy A32 5G rinominato. Al contrario, il secondo è un telefono completamente nuovo. Curiosa come scelta da parte di Samsung.

Secondo il leaker, il Galaxy M52 sfoggerà un display Super AMOLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con protezione Corning Gorilla Glass 5. Sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 778G abbinato a 6 GB/8 GB di RAM e memoria interna da 128 GB.

A differenza di altri recenti smartphone economici dell'azienda, questo avrà una configurazione a tripla lente sul retro composta da un sensore principale da 64 MP, un'unità ultra-wide da 12 MP e un'ottica per gli scatti con profondità attiva da 5 Mega. Anteriormente invece, il dispositivo vanterà uno snapper selfie da 32 Mpx.

Il telefono eseguirà la UI 3.1 basata su Android 11. Ci sarà lo slot per le schede MicroSD, Knox, Quick Switch e un modem per le reti di quinta generazione. Verrà spedito con un caricabatterie da 15 W nella scatola, ma la velocità di ricarica effettiva non è ancora stata resa nota. Ultimo ma non meno importante, il device misurerà 164 x 76 x 7 mm e peserà 175 g.

