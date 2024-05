Samsung Galaxy M35 ufficiale: è un A35 che SPINGE sulla batteria

Solo pochi giorni fa avevamo anticipato l’arrivo di Samsung Galaxy M35, descrivendone le possibili caratteristiche tecniche e confrontandolo con altri smartphone di pari categoria, fra cui Samsung Galaxy A35.

Oggi, il Galaxy M35 è stato ufficialmente presentato dal colosso sudcoreano e quindi siamo in grado di analizzarlo più nel dettaglio.

Samsung Galaxy M35: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Come detto, Samsung Galaxy M35 è una versione leggermente rivisitata del Galaxy A35 lanciato a marzo. Il suo volume risulta un filo più ingombrante per via della generosa batteria ospitata all’interno: parliamo di un modulo con capacità di 6000 mAh, rispetto ai 5000 mAh dell’A35. Nello specifico, lo smartphone si distingue per dimensioni di 162,3 x 78,6 x 9,1 mm, in confronto ai 161,7 x 78 x 8,2 mm dell’altro modello. Cambia anche il peso, che sale da 209 grammi a 222 grammi.

Nonostante la batteria sia più capiente, non assistiamo ad un miglioramento nel processo di ricarica rapida: Samsung Galaxy M35 deve infatti accontentarsi dei soliti 25 W. L’azienda ha poi sostituito lo scanner per le impronte digitali sotto il display con un più tradizionale sensore montato lateralmente. Fa storcere il naso anche la mancanza della classificazione IP per la resistenza ad acqua e polvere: sappiamo invece che Galaxy A35 gode della certificazione IP67.

Samsung Galaxy M35 monta un display Super AMOLED da 6,6 pollici con frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel) e luminosità che raggiunge i 1000 nit. Il telefono è alimentato dal chipset Samsung Exynos 1380 a 5 nm, assistito da 8 GB di RAM e 256 GB di storage (espandibile tramite microSD). Presenti poi una fotocamera posteriore da 50 MP con OIS, una lente ultrawide da 8 MP ed una macro da 2 MP, a cui si aggiunge la fotocamera selfie da 13 MP. I video possono essere registrati alla risoluzione massima del 4K.

La scheda tecnica dello smartphone include anche Wi-Fi 6 ed NFC. Ci sono gli altoparlanti stereo ma è assente il jack per le cuffie da 3,5 mm. Il sistema operativo Android 14, pronto all’uso, riceverà aggiornamenti fino ad Android 18 e patch di sicurezza per cinque anni. Al momento, Samsung Galaxy M35 è disponibile in Brasile nei colori blu scuro, azzurro e grigio, al prezzo di R$2.699 (circa €480): non sappiamo se e quando arriverà in Europa.