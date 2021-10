Samsung Galaxy M33 5G potrebbe essere in cantiere

Samsung Galaxy M33 5G potrebbe essere in lavorazione, secondo quanto si apprende in rete in queste ore. Di fatto, se ricordate, alla fine di agosto, l'OEM sudcoreano ha lanciato il Galaxy M32 5G in molti Paesi. Solo due mesi dopo, il successore di questo smartphone sembra essere già in cantiere. Diamo un'occhiata a ciò che sappiamo sul suddetto telefono.

Samsung Galaxy M33 5G: cosa sappiamo finora?

Secondo un rapporto di GalaxyClub, è attualmente in fase di sviluppo un nuovo device Samsung 5G con numero di modello SM-M336B. La pubblicazione afferma che, molto probabilmente, questo terminale diventerà ufficiale come Galaxy M33 5G.

La stessa fonte ha recentemente rivelato l'esistenza anche dell'A33. Ha anche suggerito che questo midrange low-cost arriverà probabilmente in una singola versione 5G.

Poiché il Galaxy M32 5G non è altro che un Galaxy A32 5G sotto mentite spoglie, GalaxyClub suggerisce che l'imminente M33 5G e il Galaxy A33 potrebbero essere lo stesso device destinato però, a mercati diversi. In più, sappiamo che dovrebbero essere rilasciati nel corso del prossimo anno.

Oltre a questo duo, il gigante tecnologico sudcoreano sta lavorando anche su molti altri modelli della serie Galaxy A come il Galaxy A13 5G, l'A53 e l'A73. Conosciamo anche i principali punti salienti di questi terminali.

Si dice che il Galaxy 73 debutterà come il primo smartphone Samsung di fascia media con una fotocamera principale da 108 MP. Inoltre, l'A53 potrebbe essere disponibile in una inedita un'opzione di colore arancione. Infine, il Galaxy A13 5G dovrebbe diventare ufficiale come il telefono 5G più economico mai presentato da Samsung fino ad oggi.