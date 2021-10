Galaxy A13 5G: ecco come sarà il low-cost 5G di Samsung

Ecco i rendering del concept del nuovo Samsung Galaxy A13 5G; questo dovrebbe essere lo smartphone 5G più economico dell'azienda.

Samsung Galaxy A13 5G: cosa sappiamo al momento?

L'OEM sudcoreano sta attualmente lavorando su uno smartphone 5G economico facente parte della sua line-up Galaxy A che si chiamerà Galaxy A13. Ora, un nuovo rapporto di LetsGoDigital afferma che il telefono sarà lo smartphone 5G più economico del colosso sudcoreano.

Il device, che diventerà ufficiale come erede dell'A12, presenterà diversi miglioramenti in termini di specifiche. Prenderà il titolo di device Samsung 5G più conveniente mai lanciato, anche più dell'attuale Galaxy A22 5G.

Il team di LetsGoDigital ha collaborato con Technizo Concept per creare dei rendering del prossimo device 5G a basso costo, realizzati sulla base delle perdite ottenute finora. Ecco come dovrebbe essere il prossimo dispositivo.

Il Samsung Galaxy A13 sarà dotato di un display LCD da 6,48 pollici con una risoluzione dello schermo Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, un notevole aggiornamento rispetto allo schermo con risoluzione HD+ dell'A12. Avrà una tacca a goccia sulla parte superiore dello schermo per ospitare lo snapper frontale.

Nel comparto fotografico, il telefono verrà fornito con una fotocamera principale ISOCELL JN1 da 50 megapixel con apertura f/2.0, abbinata a una fotocamera ultra-wide da 5 megapixel e ad un sensore di profondità da 2 megapixel. Sul lato anteriore, ci sarà uno snapper da 8 megapixel.

Il telefono dovrebbe essere alimentato da un SoC MediaTek Dimensity. Sarà disponibile in due configurazioni di memoria: 4 GB di RAM con 64 GB di memoria interna e 6 GB di RAM con 128 GB di storage al seguito. Per la sicurezza dei dati, ci sarà un sensore di impronte digitali incorporato nel pulsante di accensione del dispositivo.

Verrà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la tecnologia di ricarica rapida da 15 W o 25 W. Il Samsung Galaxy A13 5G dovrebbe essere disponibile in quattro colorazioni: nero, bianco, blu e rosso. Dovrebbe essere lanciato entro la fine di quest'anno e potrebbe essere in vendita all'inizio del prossimo anno.