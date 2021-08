Samsung Galaxy M32 5G è appena stato lanciato ufficialmente in India; il device dispone di un SoC MediaTek Dimensity 720, del supporto per 12 bande 5G, ha una quad camera con sensore principale da 48 Megapixel e molto altro ancora.

Samsung Galaxy M32 5G: rebrand dell'A32 5G

L'OEM sudcoreano ha annunciato lo smartphone di fascia media Galaxy M32 5G in India. Le principali caratteristiche del nuovo telefono della serie M includono il processore MT Dimensity 720 che supporta 12 bande 5G, quattro fotocamere con sensore principale da 48 megapixel e una grande batteria.

Il device ha un pannello LCD da 6,5 ​​pollici con una tacca Infinity-V. Offre una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel, un aspect ratio da 20:9 e una frequenza di aggiornamento di 60Hz. Il notch del display ospita una selfie camera da 13 megapixel.

Il sistema di lenti posteriori dell'M32 5G presenta un obiettivo principale da 48 megapixel, uno snapper ultrawide da 8 megapixel con un FOV di 123 gradi, una macro da 5 megapixel e un obiettivo per gli scatti con profondità attiva da 2 Mpx.

Il chipset Dimensity 720 alimenta il dispositivo con un massimo di 8 GB di RAM. Per l'archiviazione, offre fino a 128 GB di storage interno. Viene fornito con un sistema operativo Android 11 basato su One UI 3.1. L'azienda sudcoreana ha confermato che riceverà due anni di update gratuiti per il sistema operativo.

L'M32 5G è supportato da una batteria da 5.000 mAh che dispone della ricarica da 15 W tramite USB-C. Offre altre funzionalità di connettività come il dual SIM, 5G/4G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Per quanto riguarda la costruzione del dispositivo, il telefono vanta una protezione Gorilla Glass 5 sulla parte anteriore e un guscio posteriore in policarbonato. Per riassumere, il Galaxy M32 5G è arrivato come versione ribrandizzata del Galaxy A32 5G che ha debuttato in altri mercati all'inizio di quest'anno. Sarà disponibile per l'acquisto nei colori Awesome Black e Awesome Blue.

