Le specifiche complete, così come il presunto prezzo di vendita, del nuovo midrange Samsung Galaxy M32 sono appena state trapelate in rete.

Samsung Galaxy M32: ecco le specifiche tecniche

Il lancio del Galaxy M32 è previsto per il 21 giugno in India. Il telefono di fascia media sarà venduto su Amazon e la pagina promozionale ha rivelato alcune delle sue specifiche chiave. Ora, una nuova fuga di notizie ha rilasciato informazioni relative alle specifiche tecniche mancanti, includendo anche la fascia di prezzo in cui si collocherà il dispositivo.

Sappiamo già che il Galaxy M32 avrà un display sAMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+. Lo schermo avrà una frequenza di aggiornamento di 90Hz e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale. Samsung pare che abbia optato per il Gorilla Glass 5 di Corning per la protezione dai graffi e dalle scheggiature.

Il leaker indiano, Yogesh, ha rivelato in un tweet che il telefono avrà un processore Helio G85 sotto la scocca. Saranno disponibili fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione eMMC.

𝗦𝗮𝗺𝘀𝘂𝗻𝗴 𝗚𝗮𝗹𝗮𝘅𝘆 𝗠𝟯𝟮



•6.4" sAMOLED FHD+

•90Hz refresh rate

•MediaTek Helio G85

•upto 6GB LPDDR4X RAM

•upto 128GB eMMC 5.1 ROM

•Rear Cam- 64(GW3)+8MP+2MP+2MP

•Front Cam- 20MP

•Gorilla Glass 5

•6,000mAh battery, 15W charger



Starts at under 15k #GalaxyM32 pic.twitter.com/9bsM8aJiyM — 𓆩Yogesh𓆪 (@heyitsyogesh) June 19, 2021

Per quanto concerne il comparto fotografico, troveremo una main camera da 64 MP abbinata ad un sensore da 8 MP (ultrawide) e a due lenti da 2 MP. La fotocamera è un bel downgrade rispetto al suo predecessore, l'M31, il quale dispone di una configurazione quad-camera da 64MP + 8MP + 5MP + 5MP. C'è anche uno snapper frontale da 32 MP che ora pare che sia stato sostituito da una lente da 20 MP.

Mentre la camera frontale potrebbe avere una qualità più elevata, siamo abbastanza certi che l'ottica da 5 MP e la macro dell'M31 siano elementi migliori dei nuovi sensori di cui disporrà il nuovo modello. Staremo a vedere.

Gli utenti saranno felici di sapere che la capacità della batteria da 6000 mAh del Galaxy M31 è stata mantenuta, sebbene supporti ancora solo 15 W di ricarica rapida. Per quanto riguarda il prezzo, l'insider afferma che il dispositivo avrà un un prezzo che partirà da circa 202 dollari, ovvero 15.000 INR. Il Galaxy M32 dovrebbe avere Android 11 out of the box.

