Rapporti recenti hanno affermato che Samsung si sta preparando per lanciare il telefono di fascia media Galaxy M32 in India. La pagina di destinazione del telefono è ora disponibile sul portale indiano di Amazon, anche l'elenco non solo ha rivelato la sua data di lancio, ma ha anche confermato il design e le specifiche chiave.

Samsung Galaxy M32: cosa sappiamo?

Il Galaxy M32 verrà lanciato alle 12:00 (ora locale) il 21 giugno in India e sarà reso disponibile per l'acquisto tramite Amazon India. Il dispositivo disporrà di un design caratterizzato da una tacca a forma di U e un mento leggermente spesso. La parte posteriore del telefono presenterà un retro strutturato con un'unità quad-camera quadrata e un flash LED.

Per la sicurezza dei dati degli utenti, il pulsante di accensione posizionato sul frame laterale destro del dispositivo e fungerà anche da scanner di impronte digitali. Si vocifera che sarà disponibile in due colorazioni: una nera e una blu.

Specifiche del Galaxy M32

L'elenco Amazon ha confermato che ci sarà uno schermo AMOLED da 6,4 pollici che offre una risoluzione FHD +, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una luminosità di 800 nit.

L'M32 sarà dotato di una batteria da 6.000 mAh, ma non ci sono notizie sul suo supporto per la ricarica rapida. Vanterà una fotocamera frontale da 20 megapixel per scattare selfie e il pannello posteriore godrà di una main camera da 64 megapixel.

Le voci che circondano il telefono hanno affermato che potrebbe essere dotato del chipset Helio G80 o Helio G85. Potrebbe essere disponibile in due varianti come 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione e 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. Si ipotizza che il telefono avrà un prezzo compreso tra Rs 15.000 (~ $ 205) e Rs 20.000 (~ $ 273).

Samsung

Smartphone