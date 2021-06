Samsung ha praticamente rivoluzionato la sua serie di smartphone nel 2019 con l'arrivo degli smartphone delle serie Galaxy M e A. Al giorno d'oggi, l'azienda detiene una posizione ottimale nei segmenti di mercato di fascia media e budget. Tuttavia, punta a conquistare la vetta e aggiunge più appeal ai suoi smartphone economici; pensiamo alla connettività 5G.

Samsung Galaxy M32: specifiche tecniche complete

Il marchio ha introdotto un paio di smartphone di fascia media 5G quest'anno e ne svelerà altri a breve. Tuttavia, vale la pena notare che l'OEM coreano continuerà a offrire device LTE a un prezzo ragionevole per coloro che non hanno ancora bisogno del modem per le reti next-gen. Uno dei nuovi smartphone in arrivo è il Galaxy M32. Prima della sua uscita, lo smartphone economico aveva alcune delle sue specifiche trapelate.

Il device includerà un SoC MediaTek Helio G85. Questo è un Helio G80 aggiornato che offre prestazioni migliore sul lato gaming. A parte il chipset Octa-Core, il nuovo smartphone potrebbe essere disponibile in due varianti distinte. Una disporrà di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. L'altra avrà 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Poiché si tratta di un telefono di fascia media, possiamo aspettarci che Samsung includa uno slot per schede microSD che consente un'ulteriore espansione della memoria.

Il Galaxy M32 sfoggerà un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel). Lo smartphone utilizzerà un design con notch a goccia, o quello che Samsung classifica come un display “Infinity-U“. Il dispositivo sarà probabilmente dotato di un selfie snapper da 20 MP con apertura f/2.2.

Spostandosi sul retro, l'M32 includerà una configurazione Quad-Camera. La configurazione arriverà all'interno di un layout quadrato presente su altri dispositivi come il Galaxy F62. La fotocamera principale sarà un'ottica da 48 MP con apertura f/1,8, un'unità ultra grandangolare da 8 MP con obiettivo con apertura f/2,2, una macro da 5 MP con obiettivo f/2,2 e una quarta unità da 5 MP per il rilevamento della profondità, con diaframma f/2.2.

