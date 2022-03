Samsung Galaxy M23 5G presto in Europa: nuovi colori disponibili

Non è una novità che, dopo la presentazione degli attesissimi Samsung Galaxy S22, il colosso sudcoreano si stia concentrando sulla fascia media e bassa del mercato. Ci sono un sacco di smartphone Galaxy “X23” in arrivo, secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete: Galaxy A23 , Galaxy F23 e Galaxy M23.

Il nome cambia in base alla zona geografica presa in considerazione. Nello specifico, Samsung Galaxy M23 5G è il modello destinato, tra gli altri, anche all'Europa. Galaxyclub.nl ha scovato in rete ulteriori anticipazioni circa il telefono, che ora approfondiremo meglio.

Samsung Galaxy M23 5G: cosa sappiamo al momento

Samsung potrebbe aggiungere una nuova alternativa di colore per il suo prossimo Galaxy M23 5G. Pare infatti che i consumatori avranno la possibilità di scegliere fra due modelli: azzurro e verde. Quest'ultimo desta molta curiosità, in virtù del fatto che il precedente Galaxy M22 venisse proposto al pubblico nelle varianti nera, bianca e azzurra. Di sicuro, la colorazione verde donerà un tocco di vivacità in più a questo smartphone economico.

Tornando ora a focalizzarci sulle possibili specifiche tecniche del dispositivo, al momento sappiamo che Samsung Galaxy M23 5G potrebbe avere a bordo un display con frequenza d'aggiornamento pari a 90 Hz. Quasi certamente sarà uno degli smartphone 5G più a basso costo in Europa, viene quindi difficile ipotizzare la presenza del chip MediaTek Helio G80 installato già sul Galaxy M22.

Dando per buone le voci secondo cui l'M23 5G altro non sarà che il Galaxy F23 con un differente nome commerciale, aumentano le possibilità di trovare a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 750. Niente male per un device così economico, che per prestazioni andrebbe in diretta concorrenza con modelli recentemente distribuiti da brand avversari quali Realme e Xiaomi.

Null'altro è dato sapere per adesso. Alte probabilità che Samsung Galaxy M23 5G venga presentato ufficialmente entro la fine del mese di marzo, e noi saremo senz'altro qui ad aspettarlo.