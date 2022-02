Samsung Galaxy A53 5G sarà il Re indiscusso della fascia media?

Il lancio dello smartphone Samsung Galaxy A53 5G è sempre più vicino. Dopo le informazioni condivise da un leaker circa le principali specifiche tecniche del dispositivo (assieme a quelle dei restanti modelli che nei prossimi due mesi entreranno a far parte della famiglia Galaxy A), un elenco riportato su Google Play Console ha ora effettivamente confermato le caratteristiche trapelate di recente.

Scopriamo allora quali saranno i tratti distintivi di questo atteso smartphone economico, escludendo clamorosi colpi di scena che vadano nuovamente a ribaltare quanto appreso fino a questo momento.

Samsung Galaxy A53 5G: cosa sappiamo al momento

Cominciamo dando uno sguardo all'elenco che abbiamo chiamato in causa pochi istanti fa:

Secondo i dettagli specificati, lo smartphone Samsung Galaxy A53 5G sarà alimentato dal nuovissimo chipset Exynos 1200 composto da 2 core Cortex-A78 ad alte prestazioni, con clock a 2,4 GHz, e 6 core Cortex-A55, con clock a 2,0 GHz. La CPU verrà in questo caso supportata dalla GPU Mali G68 per quanto riguarda le prestazioni grafiche.

La versione presente in elenco vanta 6 GB di memoria RAM. Tuttavia, come già sappiamo, lo smartphone Samsung arriverà sul mercato in diverse configurazioni che prevedono anche più RAM e diversi quantitativi di storage d'archiviazione. Abbiamo più volte sottolineato che il sistema operativo pronto all'uso sarà Android 12 con personalizzazione della One UI 4.

L'elenco non fornisce nessun altro chiarimento. Possiamo tuttavia dare uno sguardo all'immagine in allegato che ci mostra la parte anteriore dello smartphone Samsung, con fotocamera selfie inserita in un piccolo foro allineato al centro:

A completamento del quadro tecnico, ricordiamo che i rumor delle scorse settimane hanno prospettato la disponibilità di uno schermo AMOLED da 6,52 pollici, con risoluzione di 1080×2400 pixel e frequenza d'aggiornamento a 120 Hz.

Per lo smartphone Samsung Galaxy A53 5G si prevede anche la presenza di quattro fotocamere posteriori, con rispettive risoluzioni di 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP, oltre che di una batteria con capacità di 5000 mAh e supporto per il processo di ricarica rapida a 15 W.