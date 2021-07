Samsung Galaxy M22 e Galaxy A12s sono stati avvistati all'interno di più portali per la certificazione dei dispositivi. Il loro debutto è praticamente alle porte.

Samsung Galaxy M22 e A12s: cosa sappiamo?

In passato, Samsung ha lanciato una serie di telefoni tutti uguali ma con moniker differenti in diversi mercati internazionali. Questa tendenza probabilmente continuerà anche quest'anno poiché un dispositivo soprannominato Samsung Galaxy M22 è stato visto in varie certificazioni; i rumor suggeriscono che questo possa essere un Galaxy F22 ribrandizzato per i Paesi europei e statunitensi.

Ora, il dispositivo è apparso negli elenchi NBTC della Thailandia e negli elenchi TKDN dell'Indonesia, avvicinandoci al lancio. Inoltre, il Galaxy A12 entry-level è apparso anche su TKDN.

Lo smartphone Galaxy M22 è arrivato con un numero di modello SM-M22FV, mentre il Galaxy A12s è emerso con il numero di modello SM-A127F/DS. Entrambi i telefoni sono dispositivi 4G con supporto al dual-SIM.

Consolidando queste certificazioni con le precedenti, otteniamo la scheda tecnica dei portatili. Il Galaxy M22 sarà alimentato dal chipset MediaTek Helio G80, abbinato a 4 GB di RAM. Il telefono disporrà di un'enorme batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 25 W.

D'altra parte, si dice che il Galaxy A12s sia un aggiornamento minore rispetto al Galaxy A12 originale. Sebbene le specifiche non siano ancora disponibili, il telefono è stato visto sul sito Web di Samsung Phillippines. Inoltre, è approdato anche sul portale indiano Bureau of Indian Standards (BIS).

Se si tratta di un update minore rispetto al suo predecessore, possiamo aspettarci un pannello di visualizzazione HD+, un SoC MediaTek Helio economico e una configurazione composta da quattro lenti. Con queste numerose inserzioni negli ultimi giorni, non ci resta che attendere un annuncio ufficiale da parte dell'azienda. Il debutto ufficiale di questi dispositivi sembra essere davvero alle porte. Voi quale device attendete di più?

