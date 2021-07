Sebbene Samsung debba ancora fornire informazioni ufficiali sul Galaxy M22, il suo presunto prezzo valido per l'Europa dovrebbe essere appena trapelato in Rete.

Galaxy M22: quanto costerà?

Sappiamo che il Galaxy M22 è proprio dietro l'angolo, soprattutto ora che è emersa una certificazione Bluetooth assegnata al corrispettivo modello con nome in codice SM-M225FV_DS. Inoltre, sebbene non ci sia stato rilascio ufficiale negli store, sembra che un venditore europeo abbia rivelato il prezzo dello smartphone (IVA inclusa), che coincide con la cifra di 239,90 euro.

Il modello a cui il venditore fa riferimento è per una variante da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e la cifra assegnatagli sembra abbastanza plausibile, considerando che il Galaxy M22 dovrebbe essere basato sul Galaxy A22.

Samsung Galaxy M22 (4GB+128GB) price as per a European retail website. pic.twitter.com/z6vBrzEdaX — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) July 3, 2021

Ma cosa sappiamo al momento dell'M22? Una teoria suggerisce che lo smartphone sarà alimentato dal chipset MediaTek Helio G80, mentre dalla FCC è emerso che supporterà la ricarica rapida da 25 W (ma verrà spedito solo con un normale caricabatterie da 15 W nella scatola). Questa è, al momento, una potenziale differenza tra l'M22 e il Galaxy A22, che è in grado di caricare fino a15 W. Inoltre, il presunto prezzo leggermente più alto, potrebbe suggerire che il prossimo terminale di casa Samsung avrà anche una batteria diversa dall'A22, probabilmente più grande e da 6.000 mAh. Vale la pena ricordare che i dispositivi Galaxy serie M sono noti per offrire una maggiore capacità della batteria.

Oltre a ciò, prevediamo che il Galaxy M22 prenderà in prestito la maggior parte delle sue specifiche dall'A22, inclusi elementi come il display da 6,4 pollici, il refresh rate da 90Hz, il Super AMOLED e la configurazione quad-camera sul retro, con una cam principale da 48MP, un sensore ultrawide da 8MP, uno per la profondità e una un modulo macro.

