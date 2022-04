Samsung Galaxy M13 5G andrà incontro ad una clamorosa rinuncia

In quest'ultimo periodo, Samsung è particolarmente concentrata sul lancio di numerosi dispositivi di fascia media e bassa. Non sono passati inosservati i recenti smartphone della linea Galaxy A, con l'A53 5G che ha sicuramente rubato la scena.

Novità in arrivo anche per la gamma Galaxy M. In particolar modo, il Samsung Galaxy M13 5G potrebbe stupire il pubblico ma non in modo positivo, considerando l'insolita mancanza che contraddistinguerebbe il telefono.

Samsung Galaxy M13 5G: cosa sappiamo al momento

Lo smartphone Samsung sarà destinato alla fascia entry level del mercato. Forse è proprio questo il motivo alla base di un'inaspettata decisione della società in merito alle caratteristiche costruttive del device. La foto, condivisa in primis dai giornalisti di 91mobiles, mostrerebbe una back cover in lavorazione per il Samsung Galaxy M13 5G. Facile notare come, a differenza di tanti altri telefoni lanciati ultimamente, su questo particolare modello trovino spazio solo due sensori fotografici posteriori:

Come si può osservare, il ritaglio della fotocamera ha due grandi aperture per gli obiettivi ed una minuscola per il flash LED. Si può dunque intuire quale sia l'esatta configurazione del modulo posteriore. Al tempo stesso, in base alle anticipazioni finora trapelate in rete, è presumibile la presenza di un sensore principale da ben 50 MP che, sul Samsung Galaxy M13 5G, verrebbe accompagnato da una fotocamera macro oppure da un sensore di profondità. Per cui due fotocamere, leggermente più potenti, allo scopo di contenere i costi di produzione:

I rendering del telefono mostrano anche un design completo di sensore delle impronte digitali in corrispondenza del pulsante di accensione montato lateralmente, sotto il bilanciere del volume, ed una porta USB di tipo C. Manca, purtroppo, il jack audio da 3,5 mm. Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, a bordo del terminale dovrebbe esserci un processore MediaTek Dimensity entry-level, probabilmente lo stesso Dimensity 700 visto sul Galaxy A13 5G. Samsung Galaxy M13 5G dovrebbe vantare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh e di un display LCD a 90 Hz.