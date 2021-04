Samsung Galaxy M12 sbarca ufficialmente in Italia, dopo il lancio in India. Un battery phone, con un display dotato di refresh rate da 90Hz, che arriva sul nostro mercato a prezzo più che accessibile.

Ti abbiamo già raccontato tutte le specifiche tecniche di questo interessante device al momento del lancio in India. Sul nostro mercato, Samsung Galaxy M12 ha la stessa scheda tecnica del modello indiano, a differenza della dimensione della batteria: l’edizione che puoi comprare in Italia ha una batteria da 5000 mAh.

A proposito del nuovo device, Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia, ha dichiarato:

“Nel 2019 abbiamo lanciato la serie Galaxy M ed ha immediatamente riscosso un enorme successo da parte dei fan di Galaxy. Oggi annunciamo Galaxy M12, il nuovo arrivato all’interno della gamma. Abbiamo progettato il nostro nuovo smartphone con lo scopo di arricchire la vite dei giovani consumatori grazie all’incredibile batteria da 5000mAh, abbinata a una tecnologia di ricarica rapida, per garantire sempre la massima operatività. Galaxy M12 si configura come punto di riferimento per un’esperienza appagante in questa fascia di prezzo.”