Telefono nuovo di zecca in casa Samsung, il Galaxy M12 è stato presentato ufficialmente poche ore fa: costa poco e ha buone caratteristiche tecniche.

Galaxy M12: costo e spec

I telefoni della serie M di Samsung tendono ad essere l’ideale per gli utenti che desiderano sia convenienza che specifiche interessanti e probabilmente rappresentano la risposta dell’azienda ai telefoni economici di Xiaomi e Realme. E, per competere probabilmente con il Redmi Note 10, il colosso sudcoreano ha appena lanciato il Galaxy M12 ad un prezzo sorprendente.

Dotato di uno schermo LCD Infinity-V da 6,5 ​​pollici a 90 Hz, il nuovo M12 vanta un’enorme batteria da 6.000 mAh con ricarica da 15 W, variabili che insieme rendono il nuovo smartphone della serie M di Samsung abbastanza desiderabile nella sua fascia di prezzo, circa 125 euro al cambio.

Sotto il cofano, il Samsung Galaxy M12 presenta il processore Exynos 850 da 8 nm, visti sui telefoni della serie A di Samsung e sul Galaxy XCover 5, associato a 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione (al prezzo sopra menzionato) o con 6 GB di RAM + 128 GB (che sarà venduto a circa 155 euro).

Per quanto riguarda il modulo fotografico, il Galaxy M12 offre una configurazione con ben quattro obiettivi, tra cui un sensore principale da 48 MP, una cam ultra grandangolare da 5 MP e due obiettivi per la profondità e macro da 2 MP; nella parte anteriore del terminale c’è invece un sensore da 8 MP per i selfie.

Il telefono sarà disponibile in India dal 18 marzo 2021, ma siamo certi che in futuro arriverà anche in altri mercati, compreso quello italiano.

