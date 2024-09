Samsung Galaxy M05 è ufficiale: al cambio costa meno di 100€

Samsung ha recentemente lanciato il suo nuovo Galaxy M05: smartphone super economico che punta a soddisfare le esigenze degli utenti indiani.

Questo modello della serie M offre un buon equilibrio tra caratteristiche tecniche e prezzo contenuto, proponendosi come una delle migliore alternative nella fascia bassa di tale mercato.

Samsung Galaxy M05 è dotato di un display LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+ e una frequenza d’aggiornamento di 60 Hz. Al suo interno, monta un processore MediaTek Helio G85 con architettura octa-core, affiancato da 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD. Il sistema operativo è Android 14, personalizzato con l’interfaccia One UI Core 6.0, e Samsung garantisce due aggiornamenti principali del sistema operativo e quattro anni di patch di sicurezza.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy M05 dispone di una doppia fotocamera posteriore: un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e un sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4. Nella zona frontale è invece presente una fotocamera selfie da 8 MP con apertura f/2.0. Lo smartphone è dotato di uno scanner laterale per le impronte digitali e mantiene il jack per le cuffie da 3,5 mm. Completa il quadro tecnico una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida fino a 25 W, ma il caricatore non è incluso nella confezione.

Samsung Galaxy M05 viene proposto nel colore Mint Green ad un prezzo di appena Rs. 7.999, vale a dire circa 86 euro: è già acquistabile su Amazon, sul sito ufficiale di Samsung ed in alcuni negozi fisici in India, ma non sappiamo se e quando arriverà da noi in Europa.