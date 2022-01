Samsung starebbe lavorando al Galaxy Home Mini 2: ne varrà la pena?

In base alle recenti informazioni trapelate sul web, Samsung avrebbe intenzione di ripercorrere la strada degli altoparlanti smart con il nuovo Galaxy Home Mini 2 (nonostante lo scarso successo dei primi due modelli).

Samsung Galaxy Home Mini 2: nuovo altoparlante smart in dirittura d'arrivo

Finora, il colosso sudcoreano ha ufficializzato due modelli di altoparlanti smart, vale a dire Samsung Galaxy Home e Galaxy Home Mini. Entrambi hanno potuto contare sul supporto dell'assistente virtuale Bixby ma, purtroppo, le performance in termini di vendita sono state tutt'altro che entusiasmanti.

Come si dice? Non c'è due senza tre? Seguendo questa filosofia, l'azienda vorrebbe riprovarci con la speranza che le sorti del Galaxy Home Mini 2 siano diametralmente opposte a quelle dei predecessori. A mettere la pulce nell'orecchio ci ha pensato il leaker Max Jambor su Twitter:

Non abbiamo per ora notizie dettagliate in merito, né riguardo alle specifiche tecniche e né in relazione alla data d'uscita, ma non è da escludere che Samsung Galaxy Home Mini 2 possa fare il suo esordio a febbraio, durante l'evento di presentazione dedicato a Samsung Galaxy S22.