Samsung ha finalmente rivelato quando i clienti europei potranno preordinare e acquistare il Galaxy Fold: il pieghevole della società sudcoreana potrà essere preordinato da venerdì 26 aprile e arriverà nei negozi i primi giorni di maggio.

Galaxy Fold: dal 3 maggio in Italia

L’azienda ha così confermato ciò che aveva preannunciato lo scorso 20 febbraio, aggiungendo che il telefono sarà disponibile per il preordine su Samsung.com e sui siti Web partner. A questo ha aggiunto che i suoi partner carrier di 15 paesi d’Europa offriranno il telefono ai clienti nella data di venerdì 3 maggio.

L’esperienza di vendita sarà attentamente controllata da Samsung, quindi non sarà possibile trovare unità demo in tutti i negozi. Al momento del lancio, il Galaxy Fold sarà distribuito in Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Svezia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Finlandia, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania e Svizzera.

I clienti che desiderano acquistare il primo smartphone pieghevole di Samsung dovranno pagare 2.000 euro: tutti gli acquirenti del dispositivo Fold della società asiatica riceveranno anche un paio di nuovi Galaxy Buds wireless, una custodia protettiva dal design sottile in Kevlar e una cover coperta da una garanzia di un anno con Samsung Care+. Il Galaxy Fold sarà disponibile nei colori Space Silver, Cosmos Black, Martian Green e Astro Blue.

I clienti europei saranno tra i primi ad acquistare lo smartphone di Samsung, mentre gli Stati Uniti e la Corea del Sud saranno gli unici mercati ad ottenerlo prima dell’Europa. La multinazionale ha dichiarato anche che rilascerà il Galaxy Fold a livello globale, compreso il mercato indiano, ma solo in una seconda fase di rollout.

Ricordiamo di seguito le specifiche tecniche principali:

Display principale Dynamic AMOLED da 7,3 pollici QXGA+ (4.2:3);

Cover display Super AMOLED da 4,6 pollici HD+ (21:9);

Processore octa core 64-bit con processo produttivo a 7 nm;

12 GB di RAM LPDDR4x;

512 GB di memoria interna UFS 3.0;

Batteria da 4.830 mAh con ricarica rapida e wireless;

Fotocamera cover: 10 MP (f/2.2) per i selfie;

Fotocamere posteriori: 16 MP (f/2.2), 12 MP (f/2.4), 12 MP (f/2.4);

Fotocamere frontali: 10 MP (f/2.2) per i selfie, 8 MP (f/1.9) con sensore di profondità.