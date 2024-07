Samsung Galaxy Fit 3: un CAPOLAVORO di tecnologia (-33%)

La Samsung Galaxy Fit 3 è la smartband che sta rivoluzionando il mondo del fitness e del benessere personale. Oggi è possibile acquistarla con uno sconto eccezionale del 33% su Amazon, un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo all’avanguardia a un prezzo imbattibile di soli 61,98 euro, anziché 92,72 euro.

Samsung Galaxy Fit 3: un affare che non puoi assolutamente perdere

Con un display AMOLED da 1,6 pollici, la Galaxy Fit 3 offre uno schermo ampio e nitido, migliorato del 45% rispetto al modello precedente. La risoluzione di 256×402 pixel garantisce una visualizzazione chiara e dettagliata di tutte le notifiche, messaggi e statistiche di allenamento. Grazie alla sincronizzazione con lo smartphone, è possibile gestire la riproduzione musicale, rispondere e terminare chiamate, e persino utilizzare risposte preimpostate per i messaggi.

La robustezza e la leggerezza della Galaxy Fit 3 la rendono perfetta per ogni situazione. Con una scocca in alluminio e un peso di soli 18,5 grammi, è certificata IP68 e impermeabile fino a 5 ATM, garantendo resistenza all’acqua e alla polvere per un utilizzo senza pensieri durante qualsiasi attività.

Per gli appassionati di fitness, la Galaxy Fit 3 è una compagna ideale: riconosce oltre 100 tipologie di esercizi, fornendo dati precisi e dettagliati sull’allenamento. Inoltre, monitora i livelli di stress, la qualità del sonno e dispone di un sistema di rilevamento delle cadute e SOS di emergenza, attivabile premendo cinque volte il tasto laterale.

La durata della batteria è straordinaria: fino a 13 giorni con una sola carica, offrendo un utilizzo continuo e senza interruzioni. Anche senza GPS integrato, la Galaxy Fit 3 compensa con una serie di funzionalità che ne fanno un dispositivo completo e versatile.

Acquista ora la Samsung Galaxy Fit 3 su Amazon e approfitta dello sconto del 33% per portare al polso tecnologia e stile senza compromessi. Ma affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba al prezzo ridicolo di soli 61,98 euro.