Samsung Galaxy Fit 3: nuove conferme dalle immagini pubblicitarie

Le indiscrezioni e le voci circolate online hanno svelato praticamente tutti i dettagli sul prossimo Samsung Galaxy Fit 3. Recentemente, è trapelato anche il materiale pubblicitario che insiste proprio sulle specifiche complete del fitness tracker.

Inoltre, sembra che Samsung Galaxy Fit 3 potrebbe offrire anche alcune funzionalità premium. In virtù del crescente e costante flusso di anticipazioni, ci si aspetta che il lancio possa avvenire molto presto.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy Fit 3

Secondo le informazioni pubblicitarie, Samsung Galaxy Fit 3 adotterà un design squadrato. Tale dettaglio era ormai da considerarsi certo, proprio in virtù dei numerosi render visti negli ultimi mesi. Il dispositivo presenterà un corpo unibody in alluminio, dotato di un pulsante fisico sul lato destro, ed un display AMOLED da 1,6 pollici con risoluzione di 256 x 402 pixel e vetro 2.5D. Non mancherà la certificazione IP68 per la resistenza a polvere ed acqua fino a 5 ATM. Sul mercato, il fitness tracker verrà reso disponibile nei colori grigio, argento ed oro rosa.

Oltre a cardiofrequenzimetro, SpO2, monitoraggio dello stress e contapassi, Samsung Galaxy Fit 3 includerà 101 modalità di allenamento. Per non farci mancare nulla, volgendo lo sguardo al pubblico femminile, l’apparecchio fornirà anche il sistema di rilevazione del ciclo mestruale. Non è tutto: sulla base di quanto è possibile evincere dal materiale di marketing, il device presenterà un avanzato rilevatore del sonno con analisi dettagliata in quattro fasi ed annesso monitoraggio del russamento, per evidenziare possibili problemi respiratori.

Samsung Galaxy Fit 3 porterà con sé anche un’ampia gamma di funzionalità connesse all’ecosistema Galaxy. Tra queste vi sono il rilevamento delle cadute, l’attivazione rapida di SOS, la funzione “Trova il mio telefono” e i diversi controlli multimediali. A completamento del quadro tecnico, il fitness tracker Samsung verrà equipaggiato con 16 MB di RAM e 256 MB di memoria d’archiviazione, con una batteria da 208 mAh dall’autonomia stimata di 13 giorni.

