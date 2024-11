Samsung Galaxy Fit 3 in offerta a 42€: tanta tecnologia sempre al polso

Il Samsung Galaxy Fit 3 è la smartband perfetta per chi desidera monitorare la propria attività fisica e migliorare il proprio stile di vita. Ora disponibile su Amazon Italia a soli 42€, con uno sconto del 6%, è un dispositivo accessibile e altamente funzionale.

Dal design sottile ed elegante, il Galaxy Fit 3 è leggero e comodo da indossare tutto il giorno, sia durante le sessioni di allenamento che nella quotidianità. Il display AMOLED offre una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, permettendoti di tenere sotto controllo i tuoi progressi in ogni momento.

Questa smartband monitora una vasta gamma di parametri, tra cui il battito cardiaco, il sonno e il livello di stress, offrendo un quadro completo del tuo benessere. Con il supporto per più di 90 modalità sportive, è ideale per chi pratica attività fisica regolarmente o vuole iniziare un percorso di fitness.

Grazie alla batteria a lunga durata, il Galaxy Fit 3 ti accompagna per giorni senza la necessità di frequenti ricariche. È inoltre resistente all’acqua, perfetto per chi ama nuotare o per affrontare gli imprevisti della giornata.

Compatibile con l’app Samsung Health, ti permette di sincronizzare i dati e ottenere suggerimenti personalizzati per raggiungere i tuoi obiettivi. Approfitta di questa offerta e acquistala ad un super prezzo!