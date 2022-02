Samsung Galaxy Fit 2 si aggiorna a sorpresa: tutti i dettagli

Samsung sottolinea ancora una volta la rinnovata attenzione al comparto software dei suoi device avviando il rollout di un aggiornamento per la smartband Samsung Galaxy Fit 2. Infatti, a distanza di quasi un anno e mezzo dalla sua introduzione sui mercati, in queste ore il colosso sudcoreano sta diramando un update dal peso di appena 2.16 MB che in realtà integra alcune funzioni molto interessanti.

Infatti, come viene rimarcato in queste ore in rete, il firmware R220XXU1AVB8 introduce finalmente la possibilità di controllare l'otturatore della fotocamera dello smartphone abbinato direttamente dalla smartband, una feature molto richiesta dagli utenti che permette così di gestire lo scatto di una foto direttamente dal polso.

Samsung rilascia un nuovo aggiornamento per Galaxy Fit 2

Ma c'è di più: assieme a questa feature, il team di sviluppo di Samsung ha introdotto anche una migliore gestione della componente telefonica. Secondo il changelog che accompagna l'update, in caso di chiamata in entrata sul telefono è possibile rifiutarla inviando automaticamente un SMS – la feature ricalca quindi una funzione che sempre più spesso troviamo anche nei telefoni dei maggiori produttori. Inoltre, dal punto di vista strettamente legato al fitness, registriamo anche l'introduzione del tracking del salto alla corda.

Samsung ci tiene a precisare che la feature che introduce il controllo della fotocamera tramite Galaxy Fit 2 è disponibile solo per gli smartphone con Android 7.0 Nougat in su – quasi impossibile trovarli ancora in giro, ma non si sa mai. L'update arriva a distanza di quasi un anno rispetto quello rilasciato a marzo del 2021: speriamo che la compagnia non faccia passare un altro anno prima di introdurre ulteriori funzionalità per la smartband di fascia economica.

Ad oggi, infine, non ci sono indicazioni che il colosso hi-tech abbia in cantiere un altro modello di smartband: l'azienda sembra piuttosto concentrata sugli smartwatch Galaxy Watch4 che stanno ricevendo l'aggiornamento a Wear OS 3.2.