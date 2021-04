Il lancio del Samsung Galaxy F52 5G pare che sia dietro l’angolo; a ribadirlo è la sua apparizione all’interno del portale per la certificazione Bluetooth SIG. Di fatto, il terminale potrebbe essere il primo smartphone 5G della serie F.

Samsung Galaxy F52 5G: cosa sappiamo?

La scorsa settimana, abbiamo individuato uno smartphone Samsung sconosciuto avente il numero di modello SM-E5260 sulla piattaforma di certificazione 3C. Leggendo i numeri di modello associati ai prodotti del marchio, avevamo ipotizzato che l’SM-E5260 potesse essere il Samsung Galaxy F52 5G. Oggi, lo stesso prodotto è stato avvistato sulla piattaforma di certificazione Bluetooth SIG, grazie all’attenta analisi dei colleghi di MySmartPrice. È interessante notare che il sito conferma le precedenti speculazioni. La certificazione menziona che il nome commerciale dell’SM-E5260: Samsung Galaxy F52 5G, proprio come riportato in passato.

Oltre a confermare il nome del dispositivo, la certificazione Bluetooth SIG del dispositivo rivela che lo smartphone disporrà della connettività Bluetooth v5.1. Inoltre, il moniker “5G” suggerisce fortemente il supporto alle reti di quinta generazione. Al momento del lancio, il Galaxy F52 5G potrebbe essere il primo dispositivo della serie F con supporto 5G. Sfortunatamente, questo è tutto ciò che abbiamo potuto ricavare dalla certificazione del dispositivo.

Secondo la certificazione 3C, il telefono pare che disporrà di una ricarica rapida da 25 W e che verrà fornito con un caricabatterie da viaggio EP-TA800 nella confezione. Esteticamente (e non solo) potrebbe essere simile al Galaxy A52 5G.

Di solito, gli smartphone della serie F di Samsung sono identici alle loro controparti della serie M. I gadget della serie Galaxy F sono realizzati appositamente per essere venduti sul sito di e-commerce indiano, Flipkart. Prendiamo il Galaxy F62 come esempio: le sue caratteristiche sono identiche a quelle del Galaxy M62, ma è venduto solo in India. Inoltre, i dispositivi della serie M di solito hanno le stesse caratteristiche dei dispositivi della serie A, ma quelli della serie M sono dotati di una batteria dalle grandi dimensioni.

In tal caso, il Galaxy F52 5G potrebbe presentare le stesse specifiche del Galaxy A52 pur avendo anche la connettività 5G. Detto questo, al momento non abbiamo alcuna prova a sostegno della nostra speculazione; speriamo solo di saperne di più nelle settimane a venire.

