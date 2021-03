Un nuovo telefono Samsung con numero di modello SM-E5260 è apparso sul sito Web di certificazione 3C. L’elenco non rivela il nome del telefono ma potrebbe benissimo essere il Galaxy F52 5G.

Galaxy F52 5G: nuovo midrange all’orizzonte

Giusto come “remind me“, il Samsung Galaxy F62 lanciato in India ha il numero di modello SM-E625F. Secondo questa logica, il suddetto dispositivo appena avvistato dovrebbe essere il Galaxy F52 5G, un nuovissimo prodotto pensato per le reti di nuova generazione e che potrebbe presto vedere la luce sul territorio asiatico… e non solo. È interessante notare che la serie Galaxy F è stata appannaggio del mercato indiano, quindi il terminale potrebbe essere lanciato con un moniker differente in Cina.

L’elenco 3C, scoperto da 91mobiles, rivela che il Samsung SM-E5260 è uno smartphone pronto per il 5G. La certificazione rivela anche che il telefono supporterà la ricarica rapida da 25 W (9,0 V, 2,77 A). Questo gadget verrà lanciato in Cina, quindi potrebbe non essere chiamato con il nome che abbia ipotizzato. D’altro canto, potrebbe venir presentato come un prodotto facente parte della serie Galaxy A o Galaxy M. Non si sa ancora se questo modello verrà lanciato in altre parti del mondo.

Specifiche Samsung Galaxy F62

Mentre aspettiamo il lancio di questo possibile telefono, ecco un breve riepilogo delle specifiche tecniche del super battery phone, il Galaxy F62. Il device è stato commercializzato in India come un dispositivo 4G. Sfoggia un display FHD + AMOLED Plus da 6,7 ​​pollici con una fotocamera a foro centrale. Il portatile è alimentato dal chipset Exynos 9825 abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il telefono funziona su One UI 3.1 basato su Android 11 e racchiude una grande batteria da 7.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W.

Non di meno, il telefono è dotato di un sistema a quattro camere che include una lente principale da 64 Mpx, un obiettivo grandangolare da 12 MP, un sensore di profondità da 5 MP e un macro da 5 MP. Il telefono ha una fotocamera frontale da 32 Mpx. Fra le altre caratteristiche troviamo un sensore per le impronte digitali montato sul frame laterale, il Dolby Atmos, Samsung Pay, il Wi-Fi dual-band e molto altro ancora.

