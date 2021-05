In queste ore sono apparse sul web le immagini live del nuovissimo Samsung Galaxy F52 5G; stando a quanto si ipotizza, probabilmente il dispositivo verrà lanciato questo mese.

Samsung Galaxy F52: facciamo il punto

Rapporti recenti hanno rivelato che il telefono Samsung con numero di modello SM-E5260 è apparso sulla piattaforma di certificazione TENAA della Cina e pare che debutterà con il moniker Galaxy F52 5G. Un paio di foto dal vivo dello smartphone sono apparse su Weibo, il che indica che il device potrebbe approdare presto sul mercato internazionale.

Esteticamente, il terminale ha un foro nell’angolo in alto a destra dello schermo. La cornice inferiore del telefono sembra essere leggermente spessa. Sul retro lucido del dispositivo è possibile vedere un alloggiamento fotografico composto da quattro telecamere. Una vista del bordo inferiore del telefono mostra che dispone di un jack audio da 3,5 mm, di un microfono, un potenziometro USB-C e uno speaker per altoparlanti.

L’elenco TENAA del Galaxy F52 5G ha rivelato che disporrà di uno schermo LCD da 6,57 pollici capace di offrire una risoluzione Full HD + di 1080 x 2408 pixel. Misurerà 164,63 x 76,2 x 8,7 mm. Dovrebbe arrivare in Cina nelle seguenti colorazioni: blu scuro, grigio e bianco.

Il TENAA afferma che il Galaxy F52 5G è dotato di un processore octa-core da 2,4 GHz. La sua apparizione su Google Play Console ha rivelato che presenterà il chipset Snapdragon 750G. L’elenco ha inoltre rivelato che il dispositivo verrà fornito con 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e uno slot per schede microSD per più spazio di archiviazione.

Per la fotografia, sarà dotato di una camera frontale da 16 megapixel e la sua configurazione della fotocamera posteriore dovrebbe comprendere un sensore principale da 64 megapixel. Avrà una batteria da 4.350 mAh e dovrebbe arrivare con il supporto per la ricarica rapida da 25 W. Il telefono dovrebbe essere spedito con il sistema operativo Android 11 e la versione più recente di One UI.

Un tipster cinese ha affermato che avrà un prezzo di 1.999 Yuan (~ $ 311).

