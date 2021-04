Samsung Galaxy F52 5G con Snapdragon 750G è appena stato individuato all’interno del Google Play Console. Di fatto, per chi non lo sapesse, la settimana scorsa il dispositivo è stato avvistato presso il TENAA cinese e adesso pare che sia prossimo al debutto negli altri mercati internazionali.

Samsung Galaxy F52 5G: cosa sappiamo?

L’elenco di Google Play Console mostra anche un’immagine del telefono; il design di questo prodotto assomiglia alla sua immagine che era apparsa nell’elenco TENAA. Il telefono può essere visto con un mente leggermente spesso e un foro per la fotocamera selfie nell’angolo in alto a destra. L’immagine posteriore del telefono emersa al TENAA ha rivelato che disporrà di un’isola di telecamere a forma di rettangolo con quattro sesnori e un flash LED al suo interno.

Il Google Play Console afferma che il Galaxy F52 5G offrirà specifiche top come la risoluzione Full HD +, densità di pixel 450 PPI, Snapdragon 750G (menzionato come SM7225), 8 GB di RAM e sistema operativo Android 11.

L’elenco TENAA del Galaxy F52 afferma che il telefono avrà una fotocamera frontale da 16 megapixel e ha una principale da 64 megapixel sul retro. Il dispositivo sfoggerà uno schermo AMOLED da 6,52 pollici con un lettore di impronte digitali posto sotto lo schermo.

È probabile che il telefono venga fornito con una memoria interna di 128 GB e la sua batteria da 4.350 mAh supporterà la ricarica rapida da 25 W. Il dispositivo dovrebbe arrivare con altre funzionalità come il supporto dual SIM, il Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C e uno slot per cuffie da 3,5 mm. Lo smartphone misurerà 164,63 x 76,3 x 8,7 mm e peserà 199 grammi. Dovrebbe arrivare in diverse tonalità: blu scuro, grigio, bianco. Non di meno, sappiamo che il device godrà di una distribuzione internazionale per via della sua apparizione presso il Google Play Console. Sabbe il primo terminale della serie F a giungere oltre il suolo indiano; Samsung cambierà nome al prodotto? Staremo a vedere.

Samsung

Smartphone