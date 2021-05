Il Galaxy F52 5G sarà il primo telefono della serie F di casa Samsung ad essere venduto al di fuori dell'India. Di fatto, la line-up di dispositivi economici del brand sudcoreano è sempre stata un'esclusiva per il mercato indiano fin da quando è stata lanciata l'anno scorso, ma adesso pare che non sarà più così. Ora, la serie sta per approdare verso altri mercati (partendo da quello cinese) e il primo dispositivo a rompere gli schemi sarà proprio il piccolo midrange.

Samsung Galaxy F52 5G: ecco le sue specifiche tecniche

Un poster ufficiale per il Galaxy F52 5G è stato condiviso sul noto social di microblogging cinese Weibo pochi giorni fa da un utente che utilizza Instant Digital. L'immagine mostra il telefono in due varianti di colore: quella bianca e quella nera. Non di meno, è trapelato che il portatile sarà disponibile per i preorder a partire da giovedì 20 maggio.

Secondo l'utente Weibo che ha condiviso il poster online, si sapeva già da un po' che il Galaxy F52 5G sarebbe stato rilasciato in Cina già a dicembre 2020, a giudicare da uno screenshot di un precedente post di Weibo.

È stato riferito che il terminale disporrà di un display LCD FHD + da 6,57 pollici con un foro nell'angolo in alto a destra dello schermo. Avrà un processore Snapdragon 750G che lo alimenta, fotocamere posteriori quadruple da 64 MP, una snapper selfie da 16 MP e una batteria da 4350 mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W. Avrà anche un jack audio nella parte inferiore, come mostrato nel poster sopra.

Si dice che il dispositivo abbia un prezzo di ¥ 1999 (~ $ 310). Sarà in vendita il 1 ° giugno e Samsung spedirà il telefono con una bilancia pesapersone gratuita per i primi acquirenti.

