Samsung Galaxy F42 5G è appena stato avvistato sul web con il SoC MediaTek Dimensity 700 sotto la scocca, 6 GB di RAM e molto altro ancora. Pare che sia stato “spottato” sul Google Play Console.

Samsung Galaxy F42 5G: facciamo il punto

Recentemente, un tipster ha affermato che Samsung lancerà gli smartphone Galaxy F42 5G e Galaxy M52 5G in alcuni mercati selezionati già a partire da questo mese. Sembra che l'F42 5G possa venir presentato a breve, in quanto è appena emerso all'interno del database della Google Play Console.

A giugno, i telefoni Galaxy Wide5 (SM-E426S) e Galaxy F42 5G (SM-E426B) sono trapelati sul web. I numeri di modello identici hanno suggerito che Wide5 e F42 5G siano in realtà, lo stesso telefono in arrivo ma con nomi diversi per mercati differenti. Il Wide5 potrebbe essere diretto in Corea del Sud e l'F42 5G potrebbe essere rilasciato in India.

[EXCLUSIVE] Samsung Galaxy F42 5G (Samsung Galaxy Wide5) listed on Google Play Console. Launching in India Soon.



Samsung Galaxy F42 Specifications:

– FHD+ Infinity V display

– Mediatek Dimensity 700 Soc

– Android 11

– 6GB RAM

– Sidemounted Fingerprint Sensor

– Blue Colour Coming pic.twitter.com/ZhnYJWXtPd — தமிழன் டெக்கினிக்கல் (Tamilan Techinical) (@TTechinical) September 1, 2021

Come si può vedere, i moniker Galaxy F42 e Galaxy Wide5 sono entrambi menzionati nell'elenco di Google Play Console. Viene rivelato che lo smartphone in questione supporta una risoluzione FHD+ ed è alimentato dal chip Dimensity 700 di MediaTek (MT6833V/NZA).

Il SoC è accoppiato con 6 GB di RAM e funziona su sistema operativo Android 11. L'immagine mostrata nel tweet e che è apparsa nell'elenco della Play Console mostra che il device avrà una tacca a goccia e uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale. Le speculazioni sono diffuse sul fatto che questo terminale sia una versione rinominata del Galaxy A22 5G già esistente.

Giusto per ricordare, il Galaxy A22 5G ha uno schermo con notch a goccia FHD+ da 6,6 pollici. Il telefono dispone del SoC Dimensity 700 SoC e viene accoppiato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Ospita una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 15 W.

Lo smartphone è dotato di una fotocamera selfie da 8 megapixel. La sua back cover ha una camera principale da 48 megapixel, una ultrawide da 5 megapixel, un obiettivo di assistenza alla profondità da 2 megapixel. Infine, vanta uno slot per le schede microSD e uno scanner di impronte digitali inserito sul frame laterale.

