Samsung Galaxy F15 5G: un nuovo low budget all'orizzonte

Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, sembra che Samsung stia per introdurre sul mercato un nuovo smartphone economico denominato Galaxy F15 5G. Il telefono potrebbe avere molto in comune con il Galaxy A15 5G.

Ora abbiamo l’opportunità di dare un’occhiata al design di questo dispositivo su cui Samsung sarebbe al lavoro, essendo stata condivisa una sua riproduzione.

Cosa sappiamo al momento su Samsung Galaxy F15 5G

Secondo quanto mostrato nell’immagine pubblicata da 91Mobiles, Samsung Galaxy F15 5G appare incredibilmente simile al già citato Galaxy A15 5G. Il telefono sarà dotato di tre fotocamere posteriori ed i consumatori potranno scegliere fra le colorazioni nera, menta e viola. L’unica differenza rilevabile nel design è riconducibile all’assenza del caratteristico stile “Key Island” presente invece sul Galaxy A15 5G.

Visto che a bordo di quest’ultimo modello troviamo un display super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza d’aggiornamento di 90 Hz, è probabile che anche Galaxy F15 5G segua lo stesso schema. Inoltre, i due smartphone potrebbero condividere il processore MediaTek Dimensity 6100+, con opzioni di memoria RAM da 4 GB/6 GB/8 GB e storage di 128 GB/256 GB espandibile con microSD.

Maggiore attenzione potrebbe essere rivolta alla batteria, come spesso accade con gli smartphone della linea Galaxy F: ci si aspetta un modulo con capacità di 6.000 mAh e supporto per la ricarica rapida a 25 W. Infine, Samsung Galaxy F15 5G dovrebbe includere un sensore fotografico principale da 50MP, un sensore selfie da 13 MP, la porta USB C, il jack per le cuffie ed il lettore di impronte digitali.