Il 5 aprile Samsung toglierà i veli ai nuovissimi smartphone di fascia bassa Galaxy F02 e Galaxy F12, due prodotti pensati per il mercato indiano. I micrositi di entrambi i telefoni sono ora disponibili su Flipkart. Prima del lancio, il Galaxy F12 (numero di modello SM-F127G) è apparso all’interno del database di Geekbench.

Samsung Galaxy F12: cosa sappiamo?

La landing page del Galaxy F12 su Flipkart ha già rivelato che il suddetto dispositivo sarà alimentato dalla piattaforma Exynos 850; tuttavia, non viene specificata la quantità di RAM presente al suo interno. L’elenco di Geekbench invece, afferma che il terminale sarà dotato di 4 GB di memoria RAM.

Non è chiaro se arriverà in una banchi RAM da 6 GB o superiore. Il telefono sarà venduto con l’ultimo sistema operativo Android 11. Nei test single-core e multi-core di Geekbench 5, il Galaxy F12 ha ottenuto rispettivamente 154 e 969 punti.

Nella pagina di destinazione di F12 su Flipkart viene menzionato il display da 6,5 ​​pollici costituito da un design con bordi leggermente pronunciati (soprattutto quello inferiore) e un notch a goccia. La tipologia di pannello si chiama “Infinity-V” e vanta una risoluzione HD + e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il pulsante di accensione posto sul bordo destro del telefono è integrato con uno scanner di impronte digitali.

Il retro è costituito dal materiale plastico (policarbonato, per la precisione); il prodotto è dotato di una fotocamera avente forma quadrata con un sensore principale Samsung GM2 da 48 megapixel. Sotto il modulo delle lenti sarà presente un’unità flash LED e, all’interno, ci sarà una batteria da 6.000 mAh, che probabilmente supporterà la ricarica rapida da 15 W. Il dispositivo dovrebbe essere dotato di altre funzionalità come il jack audio da 3,5 mm, una porta USB-C e una griglia per altoparlanti. Sembra che il Galaxy F12 arriverà come una versione ribrandizzata dello smartphone Galaxy M12.

