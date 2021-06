Sta finalmente arrivando il momento di provare un Samsung Galaxy Book compatto con ChromeOS con specifiche tecniche abbastanza buone. Il colosso sudcoreano si sta preparando per introdurre un nuovo dispositivo con il moniker Galaxy Chromebook Go. Si dice che il device verrà rivelato molto presto e oggi sono emerse alcune delle sue specifiche chiave.

Samsung Galaxy Chromebook Go: cosa sappiamo?

Il nuovo Galaxy Chromebook Go presenterà un esterno argentato, che dobbiamo dire sembra più bianco che silver. In contropartita alla parte esterna, ci sarà una parte interna completamente nera, fino alla tastiera. Riteniamo che alcuni preferirebbero colori più “sgarcianti”, ma Samsung vuole mantenere un approccio sobrio, almeno per ora. Dopotutto, questa potrebbe essere solo una colorazione iniziale e l'azienda potrebbe rivelare altre edizioni in futuro. Il dispositivo è chiaramente un gadget entry-level e verosimilmente sarà realizzato in policarbonato.

Tornando alle specifiche, il Galaxy Chromebook è dotato di un display da 14 pollici con schermo TFT HD con risoluzione di 1.366 x 768 pixel. Questo tipo di risoluzione è comune tra i notebook di fascia media e entry-level. Alcuni preferiranno il FullHD, ma a questo prezzo non possiamo chiedere troppo.

In termini di potenza di elaborazione, Samsung investirà sull'Intel Celeron N4500, uno dei nuovi processori Intel Jasper Lake annunciato all'inizio di quest'anno. Ha un TDP di 6 W che dovrebbe tradursi in un basso consumo energetico e un'incredibile durata della batteria.

Il laptop arriverà in varianti con versioni da 4 GB e 8 GB di RAM LPDDR4X. In termini di spazio di archiviazione, verrà fornito con 32 GB, 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione eMMC. Ovviamente, agli utenti verrà fornito uno slot per schede microSD nel caso in cui abbiano bisogno di più spazio di archiviazione. Ci saranno anche due porte USB-C, una porta USB 3.2 e un jack combinato per cuffie e microfono. La versione LTE avrà anche una porta per la nano-SIM. Il Galaxy Chromebook Go disporrà del Wi-Fi 6, del Bluetooth 5.1, di webcam 720p e di speaker stereo. Al suo interno invece, ci sarà una batteria da 42,3 Wh che si carica tramite un caricabatterie di tipo C da 45 W. Il prezzo della variante entry-level sarà inferiore ai 350 dollari.

Samsung

Elettronica