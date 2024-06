Samsung Galaxy Chromebook Go a meno di 210€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di un PC perfetto per gli studenti; di fatto costa molto poco, gode di funzionalità super interessanti, ha un bel design e un’estetica accattivante. Non di meno è anche costruito con materiali di pregio, con cura, ha un display perfetto per la leggibilità (anche in ambienti difficoltosi) e ha un sistema operativo (ChromeOS di Google) unico nel suo genere, leggero e versatile. Ci riferiamo, ovviamente, al Samsung Galaxy Chromebook Go, un mini laptop che ha un prezzo di soli 209,90€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese grazie alle offerte del giorno. Si tratta di un prodotto incredibile che noi suggeriamo di prendere immediatamente prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Il modello in questione è in colorazione “silver”, ha 4 GB di RAM e 64 GB di eMMC per la memoria interna. Correte a prenderlo adesso.

Samsung Galaxy Chromebook Go: ecco perchè comprarlo

Il PC di Samsung è un Chromebook, ovvero un device che si basa sul sistema operativo ChromeOS di Google. Parliamo di un OS leggerissimo, versatile, adatto a chi deve fare un utilizzo basico del laptop: scrittura di testi, navigazione online, gestione dei social, visione di contenuti multimediali e molto altro ancora. Dispone di numerose porte sul frame laterale, ha una batteria che dura tantissimo con una singola carica e vanta un design accattivante.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 209,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: fatelo vostro adesso, c’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e c’è anche la garanzia di due anni con il rivenditore. Samsung Galaxy Chromebook Go a questa cifra è un best buy.