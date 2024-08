Samsung Galaxy Buds3 Pro su Amazon: prenotali ora per ricevere l'omaggio

I Samsung Galaxy Buds3 Pro, disponibili per il preordine a 249,00€ con in omaggio una custodia Samsung Clip Case, rappresentano l’ultima innovazione nel settore degli auricolari true wireless. Questi auricolari sono progettati per offrire un’esperienza audio premium combinata con comfort e funzionalità avanzate. Il design, poi, a nostro giudizio è semplicemente stupendo.

Ma andiamo con ordine e vediamo tutte le novità introdotte da Samsung nella sua ultima generazione di auricolari premium. Questi auricolari sono dotati di cancellazione attiva del rumore avanzata, che riduce efficacemente i rumori ambientali per un’esperienza d’ascolto immersiva. L‘audio Hi-Fi garantisce una qualità sonora eccellente, con bassi profondi, medi bilanciati e alti cristallini. La modalità di trasparenza permette di ascoltare i suoni circostanti senza dover rimuovere gli auricolari, utile in situazioni dove è necessaria una maggiore consapevolezza ambientale​.

I Galaxy Buds3 Pro presentano un design ergonomico che garantisce un’ottima vestibilità per lunghe sessioni di ascolto. La finitura in argento conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre la luce LED integrata fornisce indicazioni visive sullo stato della batteria e della connessione. Gli auricolari sono classificati IP57, rendendoli resistenti a polvere e acqua, ideali per un uso quotidiano e durante le attività fisiche all’aperto​.

La batteria a lunga durata dei Galaxy Buds3 Pro consente diverse ore di riproduzione continua con una singola carica. La custodia di ricarica wireless inclusa prolunga ulteriormente l’autonomia, permettendo di ricaricare gli auricolari ovunque ci si trovi. Inoltre, questi auricolari supportano la connessione Bluetooth 5.3, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni con una varietà di dispositivi​.

Non farti scappare l’ultima novità di casa Samsung. Preordina subito le Galaxy Buds3 Pro per ricevere in omaggio il Clip Case!