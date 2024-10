Samsung Galaxy Buds3 con il 32% di sconto: Hi-Fi 360 e ANC

Le Samsung Galaxy Buds3 sono ora disponibili su Amazon a un prezzo di 121,89€, con uno sconto del 32% rispetto al prezzo originale di 179,00€. Questi auricolari open type True Wireless sono perfetti per chi cerca un suono di qualità superiore, grazie all’audio Hi-Fi 360 che offre un’esperienza immersiva e dettagliata.

Dotate di cancellazione adattiva del rumore, le Galaxy Buds3 sono in grado di adattarsi automaticamente all’ambiente circostante, riducendo il rumore di fondo e permettendo un ascolto cristallino, ideale per godersi la musica o rispondere a chiamate in qualsiasi situazione.

Le Galaxy Buds3 sono progettate per offrire un comfort prolungato, con un design open type che garantisce una vestibilità leggera e comoda anche dopo molte ore di utilizzo. La connettività è stabile e affidabile grazie alla tecnologia Bluetooth di ultima generazione, che consente un collegamento rapido e senza interruzioni con i dispositivi Android e iOS. Con un’autonomia che permette fino a diverse ore di riproduzione continua e la possibilità di ricarica rapida, questi auricolari sono pensati per chi è sempre in movimento.

Inoltre, le Galaxy Buds3 vantano un grado di impermeabilità IP57, che le rende resistenti a polvere e spruzzi d’acqua, perfette per gli allenamenti o per essere utilizzate anche in condizioni climatiche avverse. L’audio Hi-Fi 360 crea una scena sonora ampia e immersiva, permettendo di percepire ogni dettaglio della musica come se ci si trovasse al centro del palco.

Le funzionalità avanzate, come i controlli touch personalizzabili e la modalità Ambient, completano l'esperienza d'uso, rendendo questi auricolari perfetti per ogni occasione.