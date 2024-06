Samsung Galaxy Buds2 Pro: in sconto su Amazon a meno di 105€

Se siete alla ricerca di un nuovo paio di auricolari True Wireless Stereo e magari possedete uno smartphone del colosso sudcoreano, oggi non possiamo non consigliarvi gli ottimi Samsung Galaxy Buds2 Pro che si trovano su Amazon al prezzo sensazionale di soli 104,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con il 17% di sconto sul valore di listino. Parliamo di un paio di cuffiette dotate di tecnologia Bluetooth, con cancellazione attiva del rumore, ricarica wireless per la custodia, con una qualità del sound veramente eccelsa e con la resistenza all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IPX7. Il modello che vi suggeriamo è in colorazione “Graphite” ma ci sono anche altre tinte tra cui scegliere.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: ecco perché comprarli

Andiamo con ordine: gli auricolari Galaxy Buds2 Pro di Samsung sono progettati per avere una qualità del suono eccellente. Il merito è dell’audio Hi-Fi a 24 bit così potrete immergervi in un’esperienza sonora senza precedenti. Vi sono poi ben tre microfoni con SNR che servono per usufruire della cancellazione attiva del rumore, tracciano ed eliminano i fastidi circostanti come quelli derivati dal vento o dal traffico. Presente l’audio a 360°: il suono proveniente da queste cuffie senza fili sarà più realistico che mai. Infine, sono comodissime e si adattano a tutte le orecchie.

Arriviamo adesso ai vantaggi di Amazon; se acquisterete gli auricolari Samsung Galaxy Buds2 Pro dal noto portale di e-commerce americano potrete beneficiare della spedizione gratuita. Inoltre, sarà celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime. Inoltre potrete perfino farvi spedire il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. A soli 104,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, saranno da prendere immediatamente. Siate veloci: c’è anche la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il rivenditore.