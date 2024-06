Samsung Galaxy Buds2 Pro: auricolari wireless TOP a MENO della METÀ

Se vuoi delle cuffiette Bluetooth di qualità superiore per ascoltare musica e fare chiamate, allora devi assolutamente avvalerti di questa promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 104,90 euro, invece che 229 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 54% che dunque adesso ti permette di risparmiare ben 124 euro sul totale. E siamo di fronte a degli auricolari wireless pazzeschi. Sono dotati di tecnologie innovative per ascoltare la musica che vuoi senza disturbi, hanno una batteria gigante e microfoni interni molto sensibili.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: per chi non vuole fare rinunce

Con Samsung Galaxy Buds2 Pro acquisti uno dei migliori prodotti della categoria e, dato che il prezzo è davvero a terra, oggi è un vero affare. Hanno un design studiato per essere discreto, leggerissimo e comodo. Isolano perfettamente dai rumori esterni e godono anche della riduzione del rumore. Inoltre sono dotati della modalità ambiente per non estraniarti completamente con ciò che ti circonda. Puoi attivare la modalità che desideri in un istante.

Il suono è potente e non distorce anche alzandolo al massimo. Hanno 3 microfoni con SNR per captare solo la tua voce e restituirla al meglio. Le colleghi in un attimo ai tuoi dispositivi e mantengono una connessione stabile e senza latenza. E poi hanno una batteria in grado di durare per 5 ore con una sola ricarica.

Fai presto o rischi che il prezzo ritorni alla normalità. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista i tuoi Samsung Galaxy Buds2 Pro a soli 104,90 euro, invece che 229 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.