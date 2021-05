Si dice che Samsung lancerà Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 e Galaxy S21 FE in occasione di un evento Galaxy Unpacked che si terrà a fine luglio o agli inizi di agosto. In questa conferenza, l'azienda sudcoreana dovrebbe anche annunciare anche i nuovi auricolari TWS denominati Galaxy Buds2. Queste cuffie sono appena state certificate dalla FCC e sono emerse le prime fotografie che le mostrano dal vivo.

Galaxy Buds2: cosa sappiamo?

Abbiamo sentito parlare delle Samsung Galaxy Buds2 fin dal mese scorso. Alcune delle sue caratteristiche sono già state rivelate tramite leaks e indiscrezioni. Ora, grazie alla FCC (precisamente si ringrazia l'utente @simransingh931), possiamo finalmente vedere le immagini dal vivo di questi futuri auricolari TWS.

Le immagini mostrano il prodotto in una colorazione nera. Tuttavia, gli auricolari dovrebbero arrivare in altri tre colori, ovvero bianco, viola e verde.

Per quanto riguarda il design, proprio come afferma il primo rapporto in assoluto, le Galaxy Buds2 (numero di modello SM-R177) saranno identiche al modello del 2020, le Buds +. Ma la custodia di ricarica sarà simile a quella delle Buds Pro uscite nel gennaio di quest'anno e a quella delle Buds Live, le prime cuffie “a fagiolo” di Samsung.

Infine, come riportato dalla FCC, i boccioli verranno forniti con una batteria da 120 mAh ciascuno, mentre la custodia di ricarica ospiterà una batteria da 500 mAh.

Secondo i rapporti precedenti, le Galaxy Buds2 hanno il nome in codice “berry” e si dice che non presenteranno l'ANC (Active Noise Cancellation, aka “la cancellazione attiva del rumore”). Si dice che questi auricolari competeranno con altri prodotti true wireless stereo dal prezzo inferiore ai 100€. Samsung vuole quindi portare un paio di cuffie premium low cost per sfidare l'invasione degli altri brand che stanno canalizzando tutte le vendite nel settore: pensiamo a Xiaomi, Redmi, OPPO, Realmi, OnePlus, Vivo.

