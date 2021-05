In queste ore sono trapelate nuove informazioni relative alle future cuffie TWS di casa Samsung, le Galaxy Buds 2. Sono emersi i dati dei numeri di modello degli auricolari, nonché le colorazioni disponibili all’acquisto.

Cosa sappiamo sulle nuove Galaxy Buds2 di Samsung?

Si dice che Samsung lancerà le Galaxy Buds2 come eredi delle Galaxy Buds +. Questi imminenti auricolari veramente wireless stanno colpendo il web negli ultimi giorni. Ora, sono emersi nuovi dettagli su di loro su Internet.

Un nuovo report di GalaxyClub svela i colori delle nuove Samsung Galaxy Buds2. Secondo la pubblicazione, questi gadget indossabili in arrivo saranno disponibili nei seguenti quattro colori:

Nero;

Bianco;

Viola;

Verde.

La pubblicazione rileva che la variante di colore verde del Galaxy Buds2 corrisponderà alla stessa tinta di cui disporranno i nuovi Galaxy Z Flip3 e del Galaxy Z Fold3. Inoltre, secondo lo stesso rapporto, questi nuovi auricolari portano il numero di modello SM-R177.

Secondo i rapporti precedenti, i Galaxy Buds2 hanno il nome in codice “berry“. Questi auricolari TWS non avranno l’ANC (Active Noise Cancellation) e competeranno con i prodotti che hanno un costo inferiore ai 100 dollari. Non di meno, avranno un design simile al Galaxy Buds + ma con una custodia di ricarica leggermente più grande.

Ultimo ma non meno importante, dovrebbero essere lanciati a giugno. Tuttavia, GalaxyClub suggerisce che i Galaxy Buds2 potrebbero debuttare insieme ai pieghevoli Samsung di nuova generazione a luglio o agosto.

Ricordiamo che l’OEM sudcoreano ha intenzione di lanciare i nuovi foldable con tante novità; per esempio, il Galaxy Z Fold3 disporrà di un nuovo vetro UTG, avrà il supporto per la S Pen e godrà dello stesso modulo fotografico visto sul modello attuale. Il Flip phone invece, vanterà una inedita colorazione in doppia tinta e uno schermo con selfiecam incastonata in un foro.

