All’inizio di quest’anno, Samsung ha commercializzato i suoi più potenti smartphone della serie Galaxy S sotto il moniker S21. Oltre a questi tre dispositivi, il chaebol ha anche lanciato i suoi nuovi auricolari TWS denominati “Galaxy Buds Pro“. Attualmente, queste sono le cuffie TWS di fascia alta dell’azienda. Vengono fornite con potenti funzionalità come la configurazione a doppio driver,la cancellazione del rumore migliorata, l’audio a 360 gradi, il design compatto e molto altro ancora.

Samsung Galaxy Buds Pro: cosa cambia con l’update?

Samsung ha ora iniziato a lanciare un nuovo aggiornamento del firmware per i suoi auricolari TWS di fascia alta. Con il nuovo firmware, l’azienda ha introdotto una nuova e pratica funzionalità per il prodotto.

La nuova funzionalità introduce la funzione “Double Tap Earbud Edge“. Per coloro che non lo sanno, questa funzione è già disponibile sui più economici Buds +. Una volta aggiornato il gadgte quindi, gli utenti potranno attivare la funzione accedendo alla sezione Labs nell’app Galaxy Wearable.

Con questa nuova feature, ora potrete utilizzare i gesti Touch and Hold per un sacco di cose come l’attivazione degli assistenti vocali, il passaggio tra le modalità ANC o Ambient Sound o persino l’avvio di Spotify. Oltre a questa nuova funzionalità, l’aggiornamento migliora anche le prestazioni ANC insieme alla precisione della funzione Voice Detect.

Al momento in cui scrivo, la release del software è disponibile solo in Corea del Sud con la versione del firmware R190XXU0AUD5. L’aggiornamento pesa solo 2 MB, quindi potrete utilizzare i dati mobili anche per scaricarlo. Per forzare l’arrivo dell’update potreste usare la versione dell’app Galaxy Buds Pro Plugin.

Detto questo, il softare dovrebbe essere implementato in più regioni nei prossimi giorni o settimane. Ogni volta che accadrà, cercheremo di tenervi aggiornati.

