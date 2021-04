Samsung ha lanciato gli auricolari Galaxy Buds Pro insieme alla serie Galaxy S21 a gennaio. Stiamo parlando di cuffie wireless e Bluetooth con cancellazione attiva del rumore; sono un modello che si pone parallelamente alle Galaxy Buds Live all’interno del listino dell’azienda e sostituiscono il modello Buds+ rilasciato a febbraio 2020.

Galaxy Buds Pro x Adidas: un’esclusiva per la Corea del Sud

Ora, a poco più di due mesi dal loro debutto, il gigante tecnologico sudcoreano ha annunciato un’edizione limitata denominata “Galaxy Buds Pro adidas Originals Special Pack“. Le nuove cuffie TWS sono – per ora- un’esclusiva per il mercato della Corea del Sud. L’OEM venderà solo 6.000 unità il 7 aprile alle 19:30 (ora locale) tramite il sito web ufficiale dell’azienda e attraverso un rivenditore del luogo. Questo pacchetto in edizione limitata ha un prezzo speciale di 279.000 KRW (al cambio sono circa 247 dollari).

Le Samsung Galaxy Buds Pro adidas Originals Special Pack includeranno i seguenti contenuti:

Galaxy Buds Pro (colore a scelta: Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet);

Custodia snapback adidas Originals;

Buono acquisto adidas Originals STAN SMITH.

Samsung afferma che questo pacchetto in edizione speciale servirà per promuovere prodotti e moda sostenibili, elementi che la generazione MZ preferisce.

Secondo quanto dichiarato dalla compagnia inoltre, gli auricolari Galaxy Buds Pro utilizzano materiale PCM (Post-Consumer Materials) che contiene il 20% di ingredienti di plastica riciclata. Inoltre, anche la custodia snapback è realizzata in questo materiale “green”.

Non è tutto: gli utenti potranno anche accedere ad un tema speciale “adidas Originals” personalizzato sul proprio smartphone Samsung, completo di schermata di blocco personalizzata, icone, UI di chiamata e messaggi.

Questa skin dovrebbe venire installata automaticamente quando le Galaxy Buds Pro Adidas Originals Snapback verranno accoppiate per la prima volta con un telefono supportato.

Cosa ne pensate di questa collaborazione? Pensate che Samsung dovrebbe portarlo sui mercati globali? Voi la comprereste mai, considerato anche il prezzo di vendita leggermente più elevato di quello standard?

