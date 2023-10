Samsung Galaxy Buds Live: risparmia 110€ con le Offerte Prime

Ascolta la tua musica preferita con stile grazie ai fantastici Samsung Galaxy Buds Live nella loro potente colorazione Mystic Blue! Oggi risparmi 110 euro acquistandoli su Amazon nella Festa delle Offerte Prime. Un’occasione imperdibile perché si tratta di un prezzo eccezionale! Senza tappi in-ear, questi auricolari sono estremamente ergonomici e comodi da indossare.

Dimenticati la fastidiosa sensazione di occlusione data dai tappi in silicone. Grazie alla loro tecnologia sarai avvolto dal suono sentendoti in totale libertà. Dotati di 3 microfoni, ottieni chiamate sempre perfette perché, con il contributo della cancellazione attiva del rumore, ogni interferenza viene eliminata in tempo reale.

Samsung Galaxy Buds Live: la potenza del suono a un prezzo debole

Approfitta subito della Festa delle Offerte Prime per portarti a casa i Samsung Galaxy Buds Live a soli 59 euro, invece di 169 euro (prezzo di listino). Dotati di un’elegantissima custodia di ricarica, questi auricolari garantiscono fino a 21 ore di ascolto. Singolarmente offrono fino a 6 ore di ascolto. Compatibili con la ricarica wireless, sono una vera e propria bomba.

Aggiungili al carrello scontati di 110 euro! Questa promozione è dedicata solo ai clienti Prime. Approfitta subito della Festa delle Offerte Prime attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.