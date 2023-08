Samsung Galaxy Buds Live: MediaWorld abbatte il prezzo

Acquista subito i Samsung Galaxy Buds Live a soli 69,99 euro, invece di 169,99 euro. Prezzo abbattuto su MediaWorld che ti regala anche la consegna gratuita direttamente a domicilio. Approfitta ora di questa incredibile offerta. Questi auricolari senza tappi in-ear sono comodissimi e non ti danno quella sensazione di occlusione tipica delle cuffie in gomma. I pratici gommini a misura garantiscono una perfetta adesioni.

Indossali mentre fai sport, in spiaggia, a bordo piscina o mentre vai in bici. Sono così comodi che non senti la necessità di toglierli e puoi così goderti la tua musica preferita per tutto il tempo che vuoi. Tanto, grazie alla loro praticissima custodia di ricarica, garantiscono fino a 29 ore di utilizzo. Li porti con te per tutto il giorno senza che ti abbandonino. Tra l’altro, il loro driver e i 3 microfoni installati garantiscono un suono senza precedenti.

Samsung Galaxy Buds Live: lo spettacolo ha inizio

Scegli i Samsung Galaxy Buds Live per musica, chiamate e film. Grazie all’Audio 360° vieni immerso in ciò che stai ascoltando. I suoni, ricchi di dettagli, arrivano da ogni parte. I bassi sono profondi e gli altri cristallini. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore ti assicura chiamate sempre chiare, senza disturbi come vento, voci o altri rumori.

Il design esclusivo rende questi auricolari unici anche nelle linee. Esteticamente stupiscono e lasciano a bocca aperta. Dotati di tecnologia audio AKG, offrono una qualità ad alti livelli nonostante il prezzo così conveniente. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile promozione firmata MediaWorld. Acquistali a soli 69,99 euro, invece di 169,99 euro. La consegna è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.