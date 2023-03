Samsung Galaxy Buds Live a 49€ su Amazon: sono IMPERDIBILI (-70%)

Tra le Offerte di Primavera disponibili in questo momento su Amazon è possibile puntare anche sulle Samsung Galaxy Buds Live, proposte al prezzo scontato di 49 euro invece di 169 euro. La promozione, valida per la variante con colorazione bianca delle cuffie true wireless di Samsung, garantisce uno sconto del 70%, rappresentando una delle offerte più interessanti disponibili su Amazon in questo momento. Per accedere all’offerta è possibile visitare la pagina Amazon delle Galaxy Buds disponibile seguendo il link qui di sotto:

Samsung Galaxy Buds Live: ora in offerta con il 70% di sconto su Amazon

Le Samsung Galaxy Buds Live garantiscono un comparto audio completo e in grado di offrire ottime prestazioni generali. Le cuffie true wireless della casa coreana, infatti, includono driver da 12 mm con un canale dedicato alle basse frequenze. Da notare anche il supporto alla cancellazione attiva del rumore che consente di migliorare, in modo significativo, l’esperienza d’ascolto.

Da segnalare anche un’ottima autonomia con 6 ore di ascolto no-stop che si estendono fino a 21 ore grazie alla carica aggiuntiva garantita dalla custodia. C’è anche il supporto alla ricarica wireless oltre che alla ricarica rapida. Le Samsung Galaxy Buds Live possono essere abbinate via Bluetooth a un gran numero di dispositivi, compresi gli smartphone Android e iOS.

